شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة العلمين الجديدة تستقبل الهضبة عمرو دياب فى حفلته الأولى بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الهضبة عمرو دياب حفلته الأولى لهذا العام فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، يوم 28 أغسطس الحالى، حيث أعلنت شركة تذكرتى عن تنظيم الحفل الأول للهضبة لهذا العام، في المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، والتى تعد مركز استقطاب عدد كبير من السائحين داخلياً وخارجياً لتصميمها العالمى ومنطقتها الجغرافية المتميزة.



عمرو دياب

وكان قد طرح الهضبة أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، منذ أيام، والتى تصدر بها تريندات السوشيال ميديا لفترة طويلة، وسرعان ما فرض الهضبة سيطرة على قائمة أكثر 7 أغاني استماعاً على تطبيقات الأغاني الشهيرة، باحتلاله لثلاثة أغاني في القائمة، هم "مالك غيران ويا بلدنا يا حلوة" بجانب "أماكن السهر"، حيث احتفى بذلك الملحن عزيز الشافعي، خاصة أن الأغاني كلها شهدت تعاوناً منه مع الهضبة آخرها فى "اماكن السهر" الذي قام بتلحينها.

ويذكر أن الهضبة عمرو دياب قد شوق بالأمس جمهوره إلى أغنية "أماكن السهر"، حيث نشر الحساب الرسمي للهضة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، برومو الأغنية الذي ظهره فيه برفقة الفنانة دينا الشربيني، معلقا: "ولعت ولسة هتولع أكتر!.. اتفرجوا على برومو فيديو أغنية "اماكن السهر" الجديدة! وخليكوا جاهزين للي جاي".

وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر: "دة جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".