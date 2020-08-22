شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سنة مرت على فيلم الناظر.. ومجدى الهوارى: كأنه إمبارح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 20 عاما مرت على صدور فيلم "الناظر" أحد أهم الأفلام التى صدرت مع بداية الألفية الثانية بطولة النجم الراحل علاء ولى الدين كما كتب العمل شهادة ميلاد نجمين كبيرين هما محمد سعد وأحمد حلمى.

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واحتفى المخرج والمنتج مجدى الهوارى، اليوم، بمرور 20 عاما على طرح فيلم الناظر فى دور العرض، وكتب عبر حسابه الرسمى على موقع الصور "إنستجرام"، معلقا على أفيش الفيلم: "صباح الخير، زى النهاردة من عشرين سنة. جمهور فيلم الناظر يحتفل بمرور عشرين سنة على نزول الفيلم وكأنه إمبارح.. كأنه حلم، وكأنه تاريخ، وكأنه فضل من الله سبحان وتعالى".

فيلم الناظر من بطولة الراحل علاء ولى الدين، والراحل حسن حسني، وهشام سليم، وبسمة، وأحمد حلمي، ومحمد سعد، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وسيناريو وحوار أحمد عبدالله.

وكان المخرج مجدى الهوارى حرص على الاحتفال مع نجوم فيلم "الغسالة" بالعرض الخاص الذى أقيم داخل إحدى السينمات فى منطقة 6 أكتوبر، كما حضر النجم محمود حميدة، وهنا الزاهد وزوجها النجم أحمد فهمى كما حضر أحمد حاتم.