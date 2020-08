شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريللر الموسم الرابع من The Crown المقرر عرضه 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفليكس تريللر الموسم الرابع من مسلسل والذى يكشف الملامح الأولى للموسم الذى يعرض في 15 نوفمبر، وتظهر أوليفيا كولمان وهى تجسد دور الملكة إليزابيث وقصة زواج ديانا من الأمير تشارليز.

وكانت النجمة أوليفيا كولمان كشفت فى حوار لموقع مترو تفاصيل تجسديها دور الملكة إليزابيث فى مسلسل The Crown، حيث أوضحت مدى صعوبة الدور على المستوى النفسى، حيث كشفت عن شعورها بالقلق الشديد من أن تكون ملكة إنجلترا البالغة من العمر 94 عامًا لا تحب تصويرها على الشاشة.

وأشارت أوليفيا كولمان "من الصعب أن تلعب دور شخص يعرفه الجميع"، وأضافت أوليفيا أنها تجد الأمر مدمرا للأعصاب عندما تكون الشخصية الواقعية التي تصورها لا تزال على قيد الحياة".

يعد مسلسل The Crown، من أهم المسلسلات التى تدور حول العائلة الملكية فى بريطانيا، حيث إنه يكشف الكثير من الجوانب المختلفة للحياة فى القصر الملكى، وهذه بعض من الأسباب التى تشجع من لم يشاهده على مشاهدته، خاصة قبل طرح الموسم الرابع من العمل الذى من المقرر له أن يطرح 15 نوفمبر.

مسلسل The Crown يدور فى إطار درامى ممتع، وابتعد عن الملل بشكل كبير.وتم استخدام امكانيات متميزة لـ تصوير مسلسل The Crown مما يأخذ المشاهد حيث تعيش العائلة الملكية، وهو من بطولة الممثلة العالمية أوليفيا كولمان الحاصلة على جائزة الأوسكار عن دورها فى فيلم The Favourite.

وكان قد استكمل مسلسل The Crown، تصوير آخر مشاهده، بالرغم من إيقاف جميع الأعمال التى يتم تصويرها، خوفا من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، ولكن قررت شركة Left Bank Pictures، عدم إيقاف تصوير الموسم الرابع.