شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يطرب جمهور الأوبرا بحفل على مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب محمد الحلو حفلا غنائيا قدمه بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب مساء الجمعة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الموسيقار الكبير منير الوسيمى، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.

قدم محمد الحلو خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته الشهيرة التى قدمها فى مشواره الفنى منها "الوسية" كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، و"عظيمة يا مصر" كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافى، و"يا حبيبى كان زمان" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد.

كما قدم أغنية "زيزينيا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعى، و"أهيم شوقا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبى، و"بتلومونى ليه" للعندليب من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان كمال الطويل، و"وحياتك يا حبيبى" لسيد مكاوى كلمات حسين السيد وألحان سيد مكاوى، و"يا حبايب مصر" للراحلة شادية كلمات مصطفى الضمرانى وألحان حلمى بكر، و"لعبة الأيام" للراحلة وردة.

وتطبق مسارح الأوبرا كل الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الثقافة بوضع بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع ‏الكحول، وحرصت أيضا على خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع ‏مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل.