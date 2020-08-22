شكرا لقرائتكم خبر عن حبس الممثلة الأمريكية لوري لوفلين وزوجها فى فضيحة الرشاوى الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة أمريكية على الممثلة لوري لوفلين بالحبس لمدة شهرين في فضيحة تتعلق بالقبول في جامعات أمريكية لابنتيها، فيما قضت المحكمة بحبس زوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي لمدة 5 أشهر، وفقا لما ذكرته شبكة "CNN" الإخبارية.

وأشارت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية إلى أن لوري لوفلين وزوجها هذا المصير بعدما حاولا موسيمو جيانولي في البداية تجنبه بعد أن وجهت إليهما اتهامات من قبل السلطات الفيدرالية، بتقديم رشاوي جامعية من أجل دراج أبنائهما فى جامعات مرموقة فى الولايات المتحدة.

ولم تقتصر العقوبة على ذلك بحسب، إنما قضت المحكمة أيضا تغريم الممثلة لوري لوفلين نجمة المسلسل التليفزيوني (فول هاوس)، 150 ألف دولار وزوجها موسيمو جيانولي البالغ من العمر 57 عاما 250 ألف دولار. كما اشتمل الحكم على أن يمضيا 100 ساعة و250 ساعة في الخدمة العامة.

ونقلت "سي إن إن" الأمريكية عن المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس، قوله إن لوفلين ستقضي 100 ساعة من خدمة المجتمع ودفع غرامة قدرها 150 ألف دولار.

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وحُكم على الممثلة لوري لوفلين بعد ساعات فقط من صدور الحكم على جيانولي، الذي تلقى 5 أشهر في السجن، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وسنتين من الإفراج تحت الإشراف و 250 ساعة من خدمة المجتمع.

يشار إلى أن الحكم صدر على لوفلين وزوجها بعد إقرارهما في مايو بالذنب في مخطط احتيالي استهدفا منه ضمان مكانين لابنتيهما في جامعة كاليفورنيا الشمالية باعتبارهما بطلتين رياضيتين دون أن تكونا كذلك.

وفي وقت سابق، رفضت الممثلة لورى لوفلين، صفقة الاعتراف المقدمة من النائب العام، فى فضيحة "الرشاوى الجامعية"، التى شملت اتهامات لـ50 شخصاً بدفع الرشاوى لإدراج أبناءهم فى جامعات مرموقة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وزعمت مصادر مقربة من الممثلة، أنها لم تنظر أبداً إلى أفعالها على أنها غير قانونية، وشعرت بأنها كانت تفعل ما يفعله أى من الوالدين للمساعدة فى نجاح طفلهما.

وتواجه نجمة مسلسل Full House مصمم الأزياء موسيمو جيانولى، عقوبة تصل إلى 40 عامًا فى السجن ، وغرامات تزيد على مليون دولار، بسبب اتهامهما بالتآمر وارتكاب عمليات احتيال وخداع عبر البريد الإلكترونى لرشوة أشخاص،