شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. خطيبة أحمد سعد تحتفل بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مصممة الأزياء علياء بسيونى خطيبة النجم أحمد سعد بعيد ميلاده في أحد المراكب النيلية بحضور عدد كبير من أصدقائهما، وتراقص الجميع على أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب وأغنية "بنت الجيران" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال في أجواء من السعادة والفرح.

وكانت خطيبة المطرب أحمد سعد منسقة الأزياء علياء بسيونى فاجأته صباح اليوم بمناسبة عيد ميلاده بلوحات إعلانية كبيرة على كوبرى أكتوبر وضعت فيها صورته، وكتبت له عيد مولد سعيد، وقال سعد فى الفيديو: "يا سلام لما الواحد يصحى فى عيد ميلاده يلاقى حبيبته عاملاله كدة على كوبرى أكتوبر".

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وفي وقت سابق، ظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.

وتزامنا مع احتفال الفنان أحمد سعد بعيد ميلاده اليوم، احتفل أيضا بخطوبته على علياء بسيوني وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، الذي شارك من خلاله مؤخرا العديد من الصور مع خطيبته أثناء استمتاعهما بأجواء الصيف معاً، وذلك عبر خاصية الستوري من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث ظهر الثنائي على البحر بسعادة كبيرة.

وفي يوليو الماضي، كشف النجم أحمد سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن قصة حبه التى يعيشها هذه الأيام، حيث أوضح أنه يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة.

وأضاف سعد أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل، وبمجرد أن يتم سعد زواجه على علياء تكون بذلك الزوجة الرابعة فى حياة النجم أحمد سعد.



























