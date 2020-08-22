شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تعود إلى سيدنى بعد تصوير مسلسلها Nine Perfect Strangers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة نيكول كيدمان إلى سيدنى بعدما صورت عدد من مشاهدها في مسلسلها الجديد Nine Perfect Strangers، فى خليج بايرون بأستراليا وتحديدا فى ولاية نيوساوث ويلز، ورصدت كاميرات المصورين بموقع ديلى ميل نيكول كيدمان وهى تصل إلى سيدنى على متن طائرة خاصة لتركب سيارة ليموزين لتصل بها إلي منزلها في سيدني.

مسلسل Nine Perfect Strangers مأخوذ عن رواية ليان موريارتي وتحمل نفس الاسم ويشارك في بطولته إلي جوار نيكول كيدمان كل من تيفاني بون و بوبي كانفال و لوك إيفانز و ملفين جريج ومن إخراج جوناثان ليفين.

Advertisements

وفي سياق مختلف أعلنت شبكة HBO عن الموعد الجديد لعرض مسلسلها، The Undoing، وذلك بعدما تأجل لأجلا غير مسمى، بسبب فيروس كورونا، حيث قررت الشكة عرضه في 25 أكتوبر المقبل، المسلسل الجديد من بطولة الممثلة العالمية نيكول كيدمان، والممثل العالمى هيو جرانت، جنبا إلى ايدان الكسندر، إسماعيل كروز كوردوفا، ماتيلدا دي أنجيليس، مايكل ديفين، نوما دومزويني، نوح جوبي، ليلي رابي، إدجار راميريز، دونالد ساذرلاند، فالا تشن.

وتدور أحداث المسلسل الدرامى حول جريس ساشز "نيكول كيدمان"، التى تعيش الحياة بمفردها كما أردتها لنفسها، وهى طبيبة ناجحة، لديها زوج مخلص وابن صغير يذهب إلى مدرسة خاصة فى مدينة نيويورك، ولكن بين ليلة وضحاها تفتح فجوة فى حياتها، مع موت عنيف، وزوج مفقود، وغيرها من الأحداث الرهيبة ومن هنا تبدأ جريس رحلتها.