محمد رمضان يهنئ ملك المغرب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص الفنان محمد رمضان على تهنئة ملك المغرب محمد السادس بعيد ميلاده.
ونشر رمضان صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"عيد ميلاد سعيد على جلالة ملك المغرب محمد السادس حفظه الله وحفظ الشعب المغربي الغالي".
عرض للفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، محمد علاء، أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.
من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهى من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.
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