مصطفى كامل يكشف لـ"الخليج 365" سبب تصدره "التريند" بعد طرح أولى أغاني ألبومه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان مصطفى كامل، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن أولى أغاني ألبومه الجديد، والتي حملت اسم: "كارت أحمر".

وقال كامل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن تصدره "التريند" منذ نزول أولى أغاني الألبوم على يوتيوب، يعود لـ"تشوق الجمهور لأغاني الدراما التي اشتهر بها، والحمد لله رب العالمين على كل الردود الإيجابية التي أسعدتني كثيرًا".

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وعن الشخص الذي يوجه له "كارتًا أحمر" في حياته قال: "للي جرح واللي خان.. لأي حد في حياتك حاسس إنه ضيعلك عمرك، وإنك لازم تقف وقفات في حياتك.. والأغنية قالت كثيرًا من مشاعر الناس وهذا ما لمسته من ردود أفعالهم على الأغنية عبر صفحتي على فيسبوك.. وكل منا -في حياته- يحتاج أن يقف مع نفسه".

وأضاف أن الألبوم سيتم طرحه بالتتابع، أغنية تلو الأخرى، وسيتم طرح الأغاني بالتدريج كل يومين أو ثلاثة سينزل أغنية من الألبوم.

يذكر أن مصطفى كامل، طرح مؤخرًا أغنية "كارت أحمر" أولى أغاني ألبومه الجديد، وتحمل ثاني أغاني الألبوم اسم: "أدينا ماشيين".