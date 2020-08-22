عمرو دياب يحيي حفلا في العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

كشفت صفحة مدينة العلمين، عبر فيسبوك، عن إقامة الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا يوم 28 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يقام الحفل بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضحت الصفحة أن الحفل سيكون مقتصرا على الدعوات فقط، من خلال شركة تذكرتي.

وطرح عمرو دياب مؤخرا برومو أغنية أماكن السهر، ضمن حملة دعائية لإحدى الشركات، وظهرت معه الفنانة دنيا الشربيني.



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