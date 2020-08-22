تاتوه ميريهان حسين الجديد وياسمين صبري في المطعم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أنيقة من داخل أحد المطاعم. ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز شاركت الجمهور صورة لها من داخل "الجيم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". يارا نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كمامة" سوداء. ميرهان حسين نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية من أحد الأماكن الساحلية وأظهرت التاتوه الجديد. مايان السيد Advertisements الفنانة مايان السيد نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر. لقاء الخميسي نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء. سيرين عبد النور الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور شاركت جمهورها صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال. درة نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهورها. بسمة بوسيل الفنانة بسمة بوسيل نشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر. إنجي شرف نشرت الفنانة إنجي شرف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من على "يخت" من داخل البحر.

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