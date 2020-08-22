مصطفى كامل: متحمس لسماع رأي الجمهور في "أدينا ماشيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أكد الفنان مصطفى كامل، أنه طرح ثاني أغاني ألبومه الجديد، اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء.
وقال كامل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأغنية الجديدة تحمل اسم "أدينا ماشيين"، وهي تنتمي لنوعية الدراما المقسوم، ومتحمس جدًا لسماع رأي الجمهور عنها.
وكان مصطفى كامل، قد تصدر "تريند تويتر" بأولى أغاني الألبوم التي حملت عنوان: "كارت أحمر"، بعد طرحها على موقع يوتيوب.
"كارت أحمر" من كلمات وألحان مصطفى كامل، ومن توزيع محمد جابر، وصولو محمد عاطف.
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