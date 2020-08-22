صور| بحضور سميرة سعيد.. حفل محمد الحلو بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير-محمود عبد الناصر:

أحيا المطرب محمد الحفل حفلًا غنائيًا، اليوم، على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية.

وحرصت الفنانة المغربية سميرة سعيد على حضور الحفل، كما شهد عدد من جمهور ومحبي الحلو.

ويقدم الحلو في الحفل، عدة أغاني، منها: عراف، صدقي إحساسك، يا حبيبي، حتتساوى، ليالي الحلمية، القلب حب وتاه، قلبي على طيري، زيزينيا، جت من الغريب، أهيم شوقاً".