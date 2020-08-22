الحلو يغرد منفردا ومباراة فنية بين الآلات الموسيقية بالأوبرا

أمسية صيفية راقية أقامتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرح النافورة غرد خلالها النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.
وقدم الحلو باقة مختارة من مؤلفات الطرب إلى جانب نخبة من أعماله الخاصة التى حققت جماهيرية واسعة، حيث ظهر مكتمل اللياقة الفنية وبطبقات صوته المتفردة تغنى بلعبة الأيام ، بتلومونى ليه ، وحياتك يا حبيبىالوسية ، يا حبيبى ، ليالي الحلمية، عراف ، عمار يا إسكندرية .
وسبق الحلو مباراة فنية بين الآلات الموسيقية وأصوات كل من سارة سحاب وآيات فاروق ، حيث عزف علي آلة الناي الدكتور نبيل برجاس لحن زينة للموسيقار محمد عبد الوهاب ثم قدمت الفرقة أغنية اسمع قلبي منألحان حليم الرومى ، تلاها معزوفة موسيقية على آلة التشيلو أداها محمود بدير.
كما خلقت النجمة الشابة سارة سحاب حالة شجن مع الجمهور فى عدد من الأعمال ومنها ماليش أمل وتخونوه بمشاركة عازف الكمان محمد ظهير الذى نجح باقتدار فى أداء عدد من السولوهات.
وانتزعت نجمة الأوبرا آيات فاروق الإعجاب بأغنية أنا بعشق البحر وآه لو تعرف لنجاة بمشاركة عازف الكى بورد أحمد النجار تلاها موسيقي انت عمري التى استنطق خلالها نادر أنيس آلة الكمان لتردد كلمات الأغنية.
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