صور.. مدحت العدل يحتفل بخطوبة نجلته مع نحوم الفن

احتفل السيناريست د. مدحت العدل بخطوبة ابنته آية العدل في إحدى قري الساحل الشمالي. الشمالي. وحرص علي حضور الحفل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير ومنهم لبلبة، ويسرا وحسين فهمي وليلى علوى وإلهام شاهين وهالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين. والإعلاميين والمشاهير ومنهم لبلبة، ويسرا وحسين فهمي وليلى علوى وإلهام شاهين وهالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين. Advertisements

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