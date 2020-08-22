شاهد.. علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها ومني زكي والسعدني

احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد ميلادها بين أصدقائها في الوسط الفني، ونشرت علا صورة لها معهم عبر حسابها على موقع الصور الشهير انستجرام. وظهرت علا في الصورة بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود والفنانة منى زكي والإعلامية إنجي علي والفنان أحمد السعدني، وعلقت علي الصورة قائلة: "إنه عيد ميلادي.. شكرا لكم جميعا على التمنيات الرائعة منذ الليلة الماضية! بحبكم كلكم". الصورة قائلة: "إنه عيد ميلادي.. شكرا لكم جميعا على التمنيات الرائعة منذ الليلة الماضية! بحبكم كلكم". Advertisements وتألقت علا في رمضان الماضي في مسلسلي "بـ100 وش" مع نيللي كريم، "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وتقوم حالياً بتصوير دورها في فيلم "ثانية واحدة"وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب. عبدالعزيز، وتقوم حالياً بتصوير دورها في فيلم "ثانية واحدة"وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب. "ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى، وبطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو.

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