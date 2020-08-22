تعرف علي المكرمين في افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د. علاء عبد العزيز سليمان ، قائمة أسماء المكرمين في حفل الافتتاح المقرر اقامته الثلاثاء 1سبتمبر 2020.

والقائمة تضم أكاديميين ومسرحيين كان لهم دور متميز في صناعة و إبداع، ودراسة

الإبداع المغامر، والمغاير.وتصدر القائمة اسم الناقد والأكاديمي الراحل د.حسن عطية، عضو مجلس إدارة المهرجان ، كما يكرم المهرجان اسم المخرج الراحل منصور محمد،واسم أستاذ الإخراج والتمثيل المترجم الراحل د.سامي صلاح.كما تضم قائمة المكرمين أيضا المخرج سامي طه، ومن لبنان المخرجة مايا زبيب، وهي كاتبة وممثلة ومخرجة فضلاً عن كونها من مؤسسي مسرح زقاق، ومن سويسرا المخرج "ميلو راو" المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، ومن فرنسا المخرج ومصمم السينوغرافيا "برونو ميسا"، وأخيرا .."نولو فاكيني" مخرج ومؤسس مسرح كانتا بيلي 2 الدانمارك/إيطاليا.