40 فعالية فنية لوزارة الثقافة بقري جنوب مصر خلال يوليو

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية والتوعويه بأقاليم ومحافظات مصر ضمن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة بما يساهم في نشر الوعي المجتمعي.

ونفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض ضمن برامجها المتنوعة 40 فعالية ثقافية وفنية وإبداعية تفاعلية في 7 محافظات بمواقع قصور الثقافة بإقليمي وسط جنوب الصعيد وجاءت ما بين محاضرات تثقيفية وتوعوية عن الصحة العامة وجلسات لنوادي الأدب وأمسيات شعرية بجانب ورش عمل الأطفال وتدريب المرأة على الحرف التراثية والتقليدية البيئية بالإضافة إلى الاحتفالات الفنية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وبنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة والحفاظ على المسافات التباعدية الامنه وارتداء الأقنعة الطبية مع قياس درجات الحرارة .

• السينما والأدب وقبول الآخر ومسرح العرائس

ففى محافظة الأقصر قدمت قصور وبيوت الثقافة ضمن احتفالات ثورة يوليو وتأثيرها في التحول الديموقراطي بمصر مجموعة من المحاضرات التى تناولت " إنجازات ثورة ٢٣ يوليو" بالإضافة إلى محاضرة عن " التأثير المتبادل بين السينما والأدب" ، "قبول الآخر" وأيضاً عرض مسرح عرائس للأطفال وعرض إنشاد ديني بعنوان "جاء الحياة" .

• المنيا .. توعية صحية للمرأة ، \وورش للصلصال وتلوين الزلط والكاريكاتير

ونظم فرع ثقافة المنيا محاضرتين تثقيفيتين هما "التوعية الصحية للمرأة" ، وأخرى عن قانون الإصلاح الزراعى ومكتسبات ثورة٢٣ يوليو وما حققته الثورة من إنجازات متعددة الى

جانب عددا من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة بعنوان "كيف تصنع صلصال بنفسك بالإضافة إلى ورشة فنية للتلوين كما عقدت محاضرة تثقيفية قدمتها مكتبة شم البحرية.

وأقام قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية عن مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، ونظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية عن رسم الكاريكاتير واساليب رسم وجه بطريقة كرتونية ونظم بيت ثقافة مطاى ورشة فنية عن ثورة٢٣ يوليو وأقام بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "أهمية العلم".

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• أسيوط.. النقد الأدبي والظلال والرسم ونادي المرأة

وفي أسيوط اقيمت جلسة نادي الأدب بعنوان "النقد الأدبي" كما واصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر سلسلة الورش عمل للفنانة ولاء فرحات تناولت مباديء الرسم للأطفال، إلى جانب فعاليات برنامج نادى المرأة ، وقدم بيت ثقافة أبنوب ندوة ثقافية بعنوان "الحج عرفات" .

• قنا.. موسيقي عربية وجائحة كورونا والقصيدة في شعر العامية

وبفرع ثقافة قنا نظم قصر الثقافة أول حفل فنى لفرقة الموسيقى العربية بعد استئناف النشاط بالمسرح المكشوف، تضمن باقة من الأغانى الوطنية بمناسبة ثوره ٢٣ يوليو" ، ندوة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو.. ذاكرة شعب وتاريخ أمة"وأقام قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة أونلاين

بعنوان "مكتسبات ثورة ٢٣ يوليو الاقتصادية والاجتماعية ، وعقد بيت ثقافة الكويت محاضرة بعنوان "جائحة كورونا وكيفية التعايش" وأقام بيت ثقافة دشنا محاضرة اونلاين بعنوان "القصيدة فى شعر العامية" .

• البحر الأحمر .. التربية الذكية والتعامل مع اختلاف الرأي ، وتدريب على الحرف

وفي البحر الأحمر عقد قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "التربية الذكية" ونظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "كيف تتعامل مع من يخالفك فى الرأى" بينما أعد قصر ثقافة الغردقة أمسية شعرية ضمن أنشطة نادي الأدب بالقصر بمناسبة ذكري ثورة ٢٣ يوليو وبثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة حرف يدوية للتدريب على الخياطة بإستخدام الباترون .

• أسوان.. حقوق الإنسان وقبول الآخر وأثر الإرهاب على المجتمع ومواهب الاطفال

أما بفرع ثقافة أسوان فأقام قصر ثقافة كوم أمبو محاضرة بعنوان "الإصلاح الزراعى أول انجازات الثورة" ، كما أقيم ببيت ثقافة كلابشة محاضرة بعنوان "مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والمحلية ودورها فى التوعية بقبول الآخر" وعقد قصر ثقافة أبو سمبل أمسية شعرية في حب مصر وبقصر ثقافة الرديسية قدم عرض مواهب للأطفال في مجال الغناء للموهبتين جنا وسما أحمد سالم، بينما نفذ قصر ثقافة العقاد ورشة "طباعة استنسل" وعقدت مكتبة الشيخ على بالكلح شرق محاضرة بعنوان "أثر الإرهاب على المجتمع" .

• الوادي الجديد.. شعر في نادي الأدب وفنون شعبية وأغاني وطنية

وفي الوادى الجديد نظم قصر ثقافة الخارجة احتفالية ثقافية وفنية تضمنت أمسية شعرية لنخبة من شعراء نادي أدب الخارجة إلى جانب عرض فني لفرقة الخارجة للفنون الشعبية حيث قدمت مجموعة تابلوهات غنائية راقصة كما قدمت فرقة الموسيقى العربية عدد من الأغانى الوطنية التى تلهب الحماسة مع المايسترو على السيد بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الخارجة .