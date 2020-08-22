قنوات أون تي في تعيد عرض مسلسل "البرنس" غداً

تستعد شبكة قنوات أون تي في لتقديم العرض الثاني لمسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان غدًا السبت.
وتم عرض المسلسل في شهر رمضان الماضى وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة ، وتدور أحداثه من خلال شخصية "رضوان البرنس"
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.
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