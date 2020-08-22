محمد عادل إمام يدعم أحمد عمر ضحية التنمر

أعلن الفنان محمد عادل إمام دعمه للشاب أحمد عمر ضحية التنمر بكلية تربية رياضية كفر الشيخ.

وكتب محمد عادل إمام تدوينة بصور الشاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيها: "متضامن معاك وكل الدعم عليك".

وتعرض أحمد للتنمر بسبب شكله أثناء تقديمه أوراقه فى كلية التربية الرياضية وقال الدكتور وجيه سكر

رئيس لجنة القوام بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، إن الطالب الذي يريد الالتحاق بكلية التربية الرياضية يقوم بعدة إجراءات.

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وأضاف الدكتور وجيه سكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" أن الطالب بعدما

يستكمل الإجراءات الإدارية يتحول إلى الكشف الطبي المبدئي على القلب.



وتابع رئيس لجنة القوام بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ: " الطالب بعد ما يكشف مبدئيًا على القلب يتم قياس طوله ووزنه وإن كانوا مناسبين يتم تحويله للجنة التي تكون بعدها.



وأوضح الدكتور وجيه سكر أن الطالب أحمد عمر علي بعدما قمنا بالكشف الطبي عليه تبين أنه مصاب بما يسمى "بالشفة الأرنبية" ولم تحدث واقعة التنمر كما تردد.