سهرة مع العندليب الأسمر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية



نظمت دار الأوبرا المصرية برياسة الدكتور مجدي صابر ، مساء أمس /الخميس/ ، حفلا فنيا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور محمد الموجي ، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية .

وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من

أجمل أغنيات العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ منها هي دي هي ، دويتو حاجة غريبة ، اسبقني ياقلبي ، لست قلبي ، زي الهوي ، دويتو لحن الوفاء ، أحبك ، خسارة ، كان فيه زمان قلبين ، شغلوني ، بأمر الحب ، فاتت جنبنا ، موسيقى على قد الشوق .

شارك فى الحفل نجوم أوبرا الإسكندرية محمد متولى ، أحمد عفت، محمد شوقي ، نهي حافظ ،و عازفة الفلوت رانيا عمر .