شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: بحب الكشرى والمسقعة وبطبيعتى جبانة وخوافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة عائشة بن احمد عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على فيلم "توأم روحى"، الذى يعرض حاليا في السينمات ويشارك فى بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل. وقالت عائشة أثناء استضافتها في برنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان والذى يذاع على فضائية دى إم سى، أن ردود فعل الفيلم فاقت توقعاتها ولم تتوقع النجاح الكبير الذى حققه حتى الآن، والتعليقات الإيجابية التي رأتها من فنانين ونقاد وغيرهم.

وأضافت: "الورق مكتوب بشكل مميز"، مشيرة إلى أنها كانت خائفة من تقديمها لأكثر من شخصية ضمن أحداث العمل، وأنها مبسوطة بالعمل مع كافة فريق العمل من ضمنهم الفنان حسن الرداد التي كانت تجمع بينهما كيميا خاصة أثناء تصوير عدد من المشاهد فى باريس.

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وأكدت عائشة أن اختياراتها للأعمال دائما ما تكون صعبة، حيث إنها في بعض الأحيان تكون جبانة وخائفة ولا بد من دراسة كل خطوة تقوم بها، واستكملت حديثها أنها لن تحب اللحوم وتحب أكل الكشرى والمسقعة بدون لحمة ولم تحب الملوخية، على حد وصفها.

وأشارت إلى أن من مواصفات فتى أحلامها أن يكون صريحا ومثقفا وخفيف الدم، مؤكدة أن علاقتها بالسوشيال ميديا جيدة ومتابعة للأحداث طول الوقت.

واختتمت حديثها أنها تواصل تصوير مسلسل "تقاطع طرق" مع عدد من الفنانين منهم منى زكى وسيد رجب ومحمد ممدوح محمد فراج، ومن إخراج تامر محسن.









ويعرض للفنانة عائشة بن أحمد حاليا في دور العرض السينمائى فيلم "توأم روحى" بطولة كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم ويدور أحداثه في إطار رومانسى.