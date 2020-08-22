شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يحتفل بخطوبة ابنته فى حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الدكتور مدحت العدل بخطوبة ابنته آية العدل على عمر شطا اليوم، في إحدى قري الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير وبعض رجال الأعمال، على رأسهم النجوم لبلبة، وليلى علوى وإلهام شاهين ويسرا وحسين فهمي وهالة صدقي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.

وسرعان ما انتشرت صور حفل الخطوبة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي ظهر فيها النجوم والفنانين مع العروسان بحضور الدكتور مدحت العدل وعدد من الأهل والأصدقاء.



مدحت العدل يحتفل بخطوبة ابنته في حضور عدد كبير من النجوم (1)



مدحت العدل يحتفل بخطوبة ابنته في حضور عدد كبير من النجوم (2)

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مدحت العدل يحتفل بخطوبة ابنته في حضور عدد كبير من النجوم (3)



مدحت العدل يحتفل بخطوبة ابنته في حضور عدد كبير من النجوم (4)

وظهر عدد كبير من النجوم والمشاهير في بعض الفيديوهات المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا، وهم يتراقصون على ألحان أغانى الهضبة عمرو دياب.



مدحت العدل يحتفل بخطوبة ابنته في حضور عدد كبير من النجوم (5)