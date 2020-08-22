شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام يدعم الشاب أحمد عمر ضحية التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد عادل إمام دعمه للشاب أحمد عمر ضحية التنمر فى كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ بسبب شكله خلال تقديمه فى كلية التربية الرياضية، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": متضامن معاك وكل الدعم عليك" فى تعليق على صورة الشاب الضحية.

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وكان ”الخليج 365” قد التقى فى فيديو بث مباشر الشاب أحمد عمر من محافظة كفر الشيخ، الذى عانى من التنمر فى كلية التربية الرياضية بسبب شكله، وقال إنه يعانى من حالة طبية مشهورة جداً، ولكنه تعرض للتنمر من حالته أكثر من مرة فى صغره وفى الدروس، وكان ينكمش قليلاً خوفاً من التنمر عليه، ولكن الموضوع ازداد عقب رفضه بالكلية.

وأضاف الشاب أحمد عمر، أنه توجه يوم الثلاثاء الماضى للتقديم فى كلية التربية الرياضية، وتم تحديد موعد له يوم الخميس الماضى، وجلس لمدة ساعتين فى انتظار الاختبارات وجلس مع مسئول مجموعته وتم قياس الطول والوزن وكان مناسب تماماً، وكانوا يتوافدون 6 شباب على 2 دكاترة بالكلية، وتم عمل الاختبارات اللازمة لهم، وأحد الأطباء نظر له بشكل غريب، وطلب الحديث معه وأبلغه أنه يعانى من حالة طبية من الصغر وملتزم فى العلاج، وقال له أحد الدكاترة "إلبس هدومك وروح".

من ناحية أخرى يعقد محمد عادل إمام ، جلسات عمل مكثفة مع المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسله الجديد "الملك" ، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تقوم على انتاجه شركة سينرجى، حيث يعود إمام من خلال المسلسل للتيمة الشعبية التى يحبها الجمهور .

مسلسل "الملك" يجمع الثلاثة إمام وشيرين والعزب للمرة الثالثة فى الدراما، حيث تعاون الثلاثى فى مسلسلين من قبل وحقق نجاحاً كبيراً وهما مسلسل "دلع بنات" الذى قدم عام 2014، وشارك فى بطولته كندة علوش، سعد الصغير، وعدد كبير من الفنانين، كذلك قدموا مسلسل "هوجان" عام 2019، وشارك فى بطولته كل من أوس أوس، وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله ، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، عايدة رياض، وآخرون.