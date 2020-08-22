شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المغنية دوا ليبا وصديقها أنور حديد بالكمامات فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع جاست جيرد المغنية دوا ليبا مع صديقها أنور حديد بعد تناولهما العشاء سويا بصحبة بعض الأصدقاء فى لوس أنجلوس، وظهر الثنائى وهما يرتديان الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتى ذلك بعد أيام قليلة من طرح ليبا، الكليب الرسمى لأغنيتها "Levitating" علي قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، والتي تم تقديمها بطريقة الريميكس مع 2 من أهم وأشهر أيقونات الغناء في العالم وهم ميسي اليوت ومادونا.

وكانت مفاجأة كليب "Levitating" الذي قام بإخراجه ويل هوبر هو ظهور السوبر موديل الشهير أنور حديد الذي تجمعه قصة حب قوية بدوا ليبا تخطت العام، وقد ترجم البعض اختيارها لأنور من أجل مشاركتها فى الكليب حتى لا تقدم أى مشاهد رومانسية مع أى شخص غيره، وقد ظهرت دوا ليبا البالغة من العمر 24 عامًا بعدد من الإطلالات المثيرة التى خطفت أنظار كل محبيها وعشاقها من شتى أنحاء العالم، كما كان للنجمة ميسي اليوت حضور مبهر بالكليب.

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يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرًا أن العمل مع أيقونتي الموسيقى والغناء مادونا وميسي إليوت على ريمكس أغنيتها "Levitate" كان "أمرًا لا يصدق"، وذلك حسب موقع "rte"، وقالت المغنية الشهيرة، إنها ما زالت لا تصدق أن التعاون قد حدث بالفعل.

فأكدت دوا ليبا خلال حديثها لـ"Ash London LIVE podcast" أنها كان حلمها الكبير هو العمل مع مادونا وميسي إليوت، وأن تكون قادرة على جمع النجمتين معًا في أغنية، فهو حقًا كان أمرًا غير متوقع ومجنون بالنسبة لي.. وبالرغم من أن العمل الذي جمعنا سيصدر قريبًا إلا أنني مازلت لم أصدق إتمام هذه الخطوة.