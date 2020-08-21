نيللي كريم تدعم حسين الجسمي برسالة صوتية

الجمعة 21 أغسطس 2020

الفنانة نيللي كريم

دعمت الفنانة نيللي كريم، الفنان حسين الجسمى، بعد موجة التنمر التي واجهها بعد انفجار بيروت الكارثي والذي تسبب في خسائر بشرية ضخمة.



وأرسلت نيللي كريم رسالة صوتية، عبر et بالعربي، عبرت فيها عن حبها لحسين الجسمي وأعماله، وجاء في رسالتها: "حسين يا جميل ألف مبروك على أغنيتك.. أنا من عشاقك خصوصا لما بتغني أغنيات عن مصر.. أغانيك الحلوة يارب ما تخلص أبداً وفرحنا بصوتك.. أنت دايما صوتك في حاجة إيجابية.. فيه نبرة دفأ وحنان وصدق في كل حاجة بتغنيها".

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وأضافت: "شوفت أغنية ليك كنت بتغني في مصر في الأوبرا.. أنا قشعرت ودمعت.. وحشتنا وإن شاء الله نشوفك في مصر وتعمل لنا حفلة كدة كهربا".

واجه الفنان حسين الجسمى موجة من التنمر بعد انفجار بيروت، حيث دون البعض مجموعة من التغريدات الساخرة على خلفية ما دونه حسين الجسمي في حسابه الشخصي معبراً عن حبه لبيروت، وربطهم بين التغريدة وما حدث في لبنان المنكوب، وهو ما تسبب في استياء المطرب الشهير.

وخرج العديد من النجوم في حملة حب ودعم لحسين الجسمي، رافضين الإساءة إلى شخصه بهذه الطريقة ومؤكدين على أنه شخص محترم محب للجميع، فكتب على سبيل المثال الفنان عزيز الشافعي قائلاً: "مش مقبول السخافة دي على واحد من أهم فنانين العرب ومش عارف الناس الي بتتكلم بالجهل ده عايشين وسطنا ليه".