رامي عياش يرفض الاحتفال بعيد ميلاده

الجمعة 21 أغسطس 2020

الفنان رامى عياش

أعلن المطرب اللبناني، رامي عياش، عدم احتفاله بعيد ميلاده هذا العام، مُقدراً كل الأمنيات الجميلة التي تمناه لها محبيه أو متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.



رامي عياش، الذي وُلد 18 أغسطس 1980، غرد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر:"بشكر الجميع على أمنياتكن الحلوة الغالية، الفرحة مش كاملة عندي أبداً، وعذراً مش رح احتفل بالوقت اللي لبنان موجوع ومجروح هالقد، بتمنى دعائكم يشمل لبنان معي بإنه يرجع بخير ويستعيد فرحته وعافيته، بحبكم".

وبعد استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية، رفض كل من رامى عياش ومنى أبو حمزة حقيبة وزارة الإعلام، معلنين عن موقفهما، بعدما تعرض له لبنان المنكوب من تفجير كارثي في مرفأ بيروت.

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وكتبت منى أبو حمزة في حساباتها الشخصية على مواقع إنستقرام وتويتر: "موضوع الوزارة غير وارد.. مكاني بين الناس.. ياسمين ليست بأغلى من ألكسندرا وسحر.. وأيمن وإياد ليسوا بأغلى من جو وعلي.. بحبكم كلكم يعني كلكم".

أما رامى عياش فغرد في حسابه الشخصي قائلاً: "انا لست بديلًا عن أي وزير .. ورفضت ذلك سابقا .والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس! اليوم بدل إنقاذ الناس وايقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة !!!!".

طال انفجار بيروت منازل عدد كبير من الفنانين والفنانات، من بينهم النجمتان إليسا ونيكول سابا عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم، إلى جانب المخرج جاد شويري الذي كشف عن تحطم واجهة منزله والفنانة هيفاء وهبي ونادين نسيب نجيم، وعدد كبير من النجوم.

أُصيبت داليدا سعيد، زوجة الفنان رامى عياش، في انفجار بيروت، وظهرت في فيديو وهي ملطخة بالدماء بعد سقوط الزجاج عليها.

وظهرت داليدا في الفيديو، الذي نشرته et بالعربي، والخدوش على ذراعيها وأجزاء من وجهها، والدماء تغطي ملابسها، وذكرت القناة أن زوجها الفنان رامى عياش، كان في المنزل مع الأولاد، وأن داليدا تلقت العلاج في المستشفى وحالتها أصبحت أكثر استقراراً.