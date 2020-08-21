قصي خولي يصدم الجمهور باللوك الجديد: صار نسخة من فنان مصري شهير

الجمعة 21 أغسطس 2020

الفنان السورىقصي خولي

فاجأ الفنان السورى قصي خولي جمهوره في الساعات الأخيرة باللوك الجديد الذي ظهر به، والذي اختلف تماماً عما ألفوه عليه في السنوات الماضية، لدرجة أن البعض قال أنه تحول إلى نسخة من فنان مصري شهير.



فعبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، نشر خولي صورة جديدة له باستخدام خاصية القصص، حيث ظهر فيها حليق الرأس تماماً، بشكل غير ملامحه تماماً.

ومع بدء الجمهور في التساؤل عن سبب قيام خولي بحلاقة شعره تماماً، قام الأخير بالنشر عبر خاصية القصص مجدداً، قائلاً بأنه فعل هذا بسبب شعوره بالملل.

وكتب قصي خولي في الصورة الجديدة التي نشرها عبر خاصية القصص في حسابه على إنستغرام: "الملل بملل ملل ممل"، دون أن يفصح المزيد عن سبب آخر لقيامه بحلاقة شعره.

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وتباينت آراء الجمهور حول اللوك الجديد الذي ظهر به الفنان السوري، ما بين من أعجبهم شكله الجديد، ومن أبدى عدم رضاه عما فعله قصي خولي.

كما ذهب البعض الآخر إلى القول بأنه أصبح يشبه الفنان المصرى أحمد مكي، الذي اشتهر برأسه الحليقة، خاصة مع اللحية التي يعتمدها خولي وظهر بها في الصورة.

وفي سياق آخر، فقد انتهى الفنان السوري قصي خولي مؤخراً من تصوير مسلسله الجديد عشرين عشرين، والذي كان من المفترض عرضه خلال رمضان الماضي، قبل أن يتوقف التصوير لعدة أشهر بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد كل من: نادين نجيم ورنده كعدي ورولا بقسماتي وفؤاد شرف الدين وجنيد زين الدين وماريتا الحلاني، وهو من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، ومن إخراج فيليب أسمر.

أما عن آخر أعمال قصي خولي، فقد كانت مسلسل خمسة ونص، والذي عُرض في رمضان 2019، وشاركه البطولة كل من معتصم النهار ونادين نجيم.