تامر حسني يرد على مفاجأة بسمة بوسيل برسالة رومانسية

وجّه المغني المصري تامر حسني رسالة حب إلى زوجته بسمة بوسيل على مفاجأة عيد ميلاده الذي جمعت فيه عدداً من أصدقائه.

ونشر حسني صوراً من الحفل الخاص عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، معلقهاً عليها: "مفاجأة بسومي ليّا، ألف شكر يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس، وكل الشكر للناس الجميلة أصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأة وطبعاً بشكر الناس اللي عملوا التورتة الجميلة دي".





وظهرت بوسيل في مقطع فيديو وهي تغني لزوجها تامر حسني في عيد ميلاده بعض الأغنيات الرومانسية، الخميس، في إحدى قرى الساحل الشمالي.





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وفاجأت بسمة زوجها بتورتة خاصة تحمل أفيشات أفلامه وأسماء ألبوماته جرى وضعها في صندوق كبير، ليشاهدها للمرة الأولى أمام الحضور.





وحضر حفل عيد الميلاد عدد كبير من أصدقاء تامر وبسمة، بينهم درة ونسرين إمام ورانيا أبوالنصر زوجة ماجد المصري.





ويحتفل تامر هذا العام بعيد ميلاده الـ43، إذ إنه من مواليد 18 أغسطس/آب 1977.



