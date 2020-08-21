الخليج 365السبت 2020/8/22 12:15 ص بتوقيت أبوظبي
انضمت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز إلى حملة المصمم اللبناني زهير مراد؛ التي تهدف إلى جمع تبرعات للمتضررين من انفجار بيروت الكارثي والتأكيد أن العاصمة ستنهض من وسط الحطام.
وأطلق مراد قميصاً باللون الأسود والأبيض طُبع عليها جملة من 4 كلمات هي Rise From The Aches، للتأكيد أن بيروت ستنهض من محنتها.
ونشرت جينيفر لوبيز صورتها عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، وهي ترتدي قميص الحملة.
وعلقت قائلة: "معاً سننهض، انضموا إليّ والى صديقي زهير مراد لمساعدة الناس في بيروت الذين خسروا الكثير في المأساة المروعة، 100% من عائدات تشكيلة القمصان ستذهب لدعم جهود الإغاثة التي يقوم بها على الأرض الصليب الأحمر اللبناني وجمعية فرح العطاء".
وشهدت الحملة الإنسانية مشاركات كثيرة من مشاهير لدعم بيروت منهم الفنانة المصرية يسرا والنجمة سيرين عبد النور، ومدونة الموضة كارن وازن وغيرهن.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز تدعم بيروت بـ4 كلمات على قميص زهير مراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.