جينيفر لوبيز تدعم بيروت بـ4 كلمات على قميص زهير مراد

انضمت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز إلى حملة المصمم اللبناني زهير مراد؛ التي تهدف إلى جمع تبرعات للمتضررين من انفجار بيروت الكارثي والتأكيد أن العاصمة ستنهض من وسط الحطام.



وأطلق مراد قميصاً باللون الأسود والأبيض طُبع عليها جملة من 4 كلمات هي Rise From The Aches، للتأكيد أن بيروت ستنهض من محنتها.





ونشرت جينيفر لوبيز صورتها عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، وهي ترتدي قميص الحملة.

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وعلقت قائلة: "معاً سننهض، انضموا إليّ والى صديقي زهير مراد لمساعدة الناس في بيروت الذين خسروا الكثير في المأساة المروعة، 100% من عائدات تشكيلة القمصان ستذهب لدعم جهود الإغاثة التي يقوم بها على الأرض الصليب الأحمر اللبناني وجمعية فرح العطاء".





وشهدت الحملة الإنسانية مشاركات كثيرة من مشاهير لدعم بيروت منهم الفنانة المصرية يسرا والنجمة سيرين عبد النور، ومدونة الموضة كارن وازن وغيرهن.



