شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعود للحياة الرياضية بصورة من داخل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة ياسمين عبد العزيز إلى ممارسة التمارين الرياضية ونشرت صورة لها من داخل الصالة، بعد فترة من التوقف. ومن ناحية أخرى، تواصل "ياسمين" تحضيرات فيلمها الجديد الذى يكتبه المؤلف خالد جلال ، بعنوان "حظاظا بظاظا" والذى يعد اسما مبدئياً، حيث ما زال صناع العمل يبحثون عن مخرج يتولى إخراج الفيلم، حتى يتم ترشيح الأبطال الذين يشاركون ياسمين في العمل، ومن المقرر أن يتم تغيير اسم العمل بعد الانتهاء من كافة تحضيرات واختيار الأبطال.

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ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ونحب تانى ليه" مع كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وتارا عماد، من تأليف عمرو محمود ياسين ووقف على إخراجه مصطفى فكرى.

أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فهو فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، تدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم‪.