شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مهران شقيق أحمد رزق بمسلسل "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان محمد مهران على المشاركة فى بطولة مسلسل "فى يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، حيث يجسد دور شقيقه الأصغر خلال الأحداث، ويكون هناك كثير من المفارقات بينهما، ستكشفها الحلقات الأولى من العمل، وتجرى الجهة المنتجة باقى ابرام التعاقدات للنجوم قبل انطلاق التصوير مطلع سبتمبر المقبل، كما تواصل مخرجة العمل شيرين عادل فى اختيار باقى الأبطال.



محمد مهران

Advertisements

مسلسل "في يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومن المقرر البدء في تصويره نهاية أغسطس الجاري لعرضه في بداية الموسم الشتوي.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته احمد زاهر، ادوارد، سلوى عثمان، روجينا، ريم سامى، واخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.