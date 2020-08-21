يوسف فوزى: كفاية عليا 30 سنة فن مش هاخد زمنى وزمن غيرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان الكبير يوسف فوزى خروجه بتصريحات أخيرة بعدم سؤال الفنانين عنه، موضحا أن "الجميع يتابع حالتى والناس كلها بتسأل ومهتمة لكن أنا اللى مبقاش عندى صحة إنى أحكى". وأضاف "فوزى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN": "مرض الشلل الرعاش بدأ يظهر فى آخر أعمال أستاذ ورئيس قسم مع الزعيم عادل إمام سنة 2015، حتى أن الزعيم والفنانة الراحلة رجاء الجداوى لاحظا ذلك، وطلبا من بعض المساعدين فى العمل مساعدتى ولكننى رفضت".
وتابع الفنان يوسف فوزي أنه سعيد بما قدمه خلال مشواره الفنى، قائلا: "كفاية عليا 30 سنة فن، مش هاخد زمنى وزمن غيري"، واستطرد فوزى: "لم أهمل فى فى حالتى الصحية، عندما بدأت الشعور بالمرض ذهبت إلى الطبيب وقالى أنه مرض وراثى وسوف تتعايش معه". وكشف "فوزي" عن الأعمال الأخيرة التى قام بمشاهدتها، موضحا: "بتابع أعمال أمير كرارة، أنا بحبه، وشاهدت له الاختيار وكلبش".
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