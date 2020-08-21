شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكرمين فى مهرجان المسرح التجريبى بدورته الـ 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 27، برئاسة د. علاء عبد العزيز سليمان، قائمة أسماء المكرمين في حفل الافتتاح المقرر إقامته الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر المقبل، والتي تضم أكاديميين ومسرحيين كان لهم دور متميز في صناعة و إبداع، ودراسة الإبداع المغامر، والمغاير.

وتصدر القائمة اسم الناقد والأكاديمي الراحل د.حسن عطية، عضو مجلس إدارة المهرجان، كما يكرم المهرجان اسم المخرج الراحل منصور محمد، واسم أستاذ الإخراج والتمثيل المترجم الراحل د.سامي صلاح، كما تضم قائمة المكرمين أيضا المخرج سامي طه، ومن لبنان المخرجة مايا زبيب، وهي كاتبة وممثلة ومخرجة فضلاً عن كونها من مؤسسي مسرح زقاق، ومن سويسرا المخرج "ميلو راو" المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، ومن فرنسا المخرج ومصمم السينوغرافيا "برونو ميسا"، وأخيرا "نولو فاكيني" مخرج ومؤسس مسرح كانتا بيلي 2 الدانمارك/إيطاليا.

وانتهت لجنة مشاهدة واختيار فعالية برنامج "ذاكرة المهرجان" بالدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2020 من اختيار 9 عروض .

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وقال دكتور علاء عبد العزيز سليمان، رئيس المهرجان، إن عروض "ذاكرة المهرجان" ستكون متاحة لجمهور التجريبي 2020 عبر قناته الرسمية علي "يوتيوب" وصفحته الرسمية علي "فيس بوك" وكذا علي موقع المهرجان ضمن برنامج فعاليات الدورة التي تمتد من 1 وحتي 11 سبتمبر المقبل، والذي سيتم إعلانه تفصيليا خلال أيام.

وأضاف أن اللجنة التي تكونت برئاسة د. محمد عبد الرحمن الشافعي، وعضوية د. محمد أمين عبد الصمد، وعمرو شرف، استقرت على عرضين سبق تقديمهما في الدورة التاسعة عشرة للمهرجان هما "اللعنة داروين" من إنتاج جمهورية الجبل الأسود، وبطولة الفنان المصري سيد رجب الذي حاز عنه جائزة أفضل ممثل، و"الجوعى" من إنتاج دولة أرمينيا.

ومن عروض الدورة العشرين اختارت اللجنة العرض الأوكراني"Lady Macbeth - الليدي ماكبث"، والنمساوي " Cooper city - مدينة النحاس"، والعرض الأذربيجاني" The Mask - القناع"، وكذا العرض العراقي " تحت الصفر" الذي رشح وقتها لجائزة أفضل عرض متكامل، وحاز جائزتين في التمثيل وثالثة في السينوغرافيا .

بينما اختارت اللجنة من عروض الدورة الثانية والعشرين ثلاثة عروض هي الروسي" Hyperboarean - بداية الخلق" والإيطالي " Orpheus - اورفيوس" وأخيرا الأردني " سجون".