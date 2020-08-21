شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لزوجته بعد مفاجئة عيد الميلاد: ربنا يخليكى ليا ولأولادنا... صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسني على توجيه رسالة شكر لزوجته بسمة بوسيل، على مفاجأة عيد ميلاده، التي جمعت فيها عددا كبيرا من أصدقائه الفنانين والمشاهير في حفلة خاصة. ونشر حسني مجموعة من صورة الاحتفالات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلا: "مفاجأة بسومي ليا ألف شكر يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس، وكل الشكر للناس الجميلة اصدقاء العمر اللي شاركوها عمل المفاجأة وطبعاً بشكر الناس اللي عملوا التورتة الجميلة دي".

وظهرت بسمة بوسيل في مقطع فيديو آخر، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تغني لزوجها الفنان تامر حسني في عيد ميلاده بعض الأغنيات الرومانسية، في أجواء مبهجة بين الأهل والأصدقاء.

ويوافق يوم 16 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان تامر حسني، حيث تلقى العديد من التهاني من قبل نجوم الفن في الآونة الأخيرة، كما حرصت زوجته بسمة بوسيل على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده من خلال حسابها على موقع انستجرام حيث فضلت الاحتفال بتلك المناسبة عبر مشاركة متابعيها بصورة تجمعهما معاً يرتديان فيها نفس التيشرت الذى تميز بوجود صورة وجه تامر عليه وعلقت عليها بكتابة: "كل سنة وانت حبيبي". ووجه النجم تامر حسني رسالة خاصة إلى متابعيه وجمهوره بمناسبة عيد ميلاده يوم 16 أغسطس، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وتحديداً خاصية الاستوري حيث كتب: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري، ثم أضاف بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله -على حد وصفه- وتابع فى رسالته بأنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها. ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".

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