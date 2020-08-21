محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نفى الفنان يوسف فوزي، خروجه بتصريحات أخيرة بعدم سؤال الفنانين عنه، موضحًا أن "الجميع يتابع حالتي والناس كلها بتسأل ومهتمة لكن أنا اللي مبقاش عندي صحة أني أحكي".
وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN"، "مرض شلل الرعاش بدأ يظهر في آخر أعمال "أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام سنة 2015، حتى أن الزعيم والفنانة الراحلة رجاء الجداوى لاحظا ذلك، وطلبوا من بعض المساعدين في العمل مساعدتي ولكنني رفضت".
وتابع الفنان يوسف فوزي، أنه سعيد بما قدمه خلال مشواره الفني، قائلًا: "كفاية عليا 30 سنة فن، مش هاخد زمني وزمن غيري"، واستطرد موضحًا: "لم أهمل في حالتي الصحية، عندما بدأت الشعور بالمرض وذهبت إلى الطبيب وقالي إن المرض وراثي وسوف تتعايش معه".
وكشف "فوزي" عن الأعمال الأخيرة التى قام بمشاهدتها موضحًا: "بتابع أعمال أمير كرارة، وشاهدت له الاختيار وكلابش".
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف فوزي: "كفاية عليا 30 سنة فن.. مش هاخد زمني وزمن غيري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.