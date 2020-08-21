يوسف فوزي: "كفاية عليا 30 سنة فن.. مش هاخد زمني وزمن غيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نفى الفنان يوسف فوزي، خروجه بتصريحات أخيرة بعدم سؤال الفنانين عنه، موضحًا أن "الجميع يتابع حالتي والناس كلها بتسأل ومهتمة لكن أنا اللي مبقاش عندي صحة أني أحكي".



وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN"، "مرض شلل الرعاش بدأ يظهر في آخر أعمال "أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام سنة 2015، حتى أن الزعيم والفنانة الراحلة رجاء الجداوى لاحظا ذلك، وطلبوا من بعض المساعدين في العمل مساعدتي ولكنني رفضت".



وتابع الفنان يوسف فوزي، أنه سعيد بما قدمه خلال مشواره الفني، قائلًا: "كفاية عليا 30 سنة فن، مش هاخد زمني وزمن غيري"، واستطرد موضحًا: "لم أهمل في حالتي الصحية، عندما بدأت الشعور بالمرض وذهبت إلى الطبيب وقالي إن المرض وراثي وسوف تتعايش معه".



وكشف "فوزي" عن الأعمال الأخيرة التى قام بمشاهدتها موضحًا: "بتابع أعمال أمير كرارة، وشاهدت له الاختيار وكلابش".