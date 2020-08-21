إلهام شاهين تستعيد ذكريات فيلم "يا دنيا يا غرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استعادت الفنانة إلهام شاهين ذكرياتها في فيلم "يا دنيا يا غرامي". ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بأبطال العمل الفنانة ليلى علوي والفنانة هالة صدقي، وعلقت :"يا دنيا يا غرامي". فيلم "يا دنيا يا غرامي" بطولة ليلى علوي، هشام سليم، ماجدة الخطيب، حسين الإمام، أحمد سلامة، تأليف محمد حلمي هلال، وإخراج مجدي أحمد علي.

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