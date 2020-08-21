منال سلامة تقدم برنامج "الكلام مع منال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد الفنانة منال سلامة لخوض تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج "الكلام مع منال"، قريبًا.

ونشرت منال صورة تجمعها مع فريق عمل البرنامج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"ادعولي قريبًا برنامج حلو، الكلام مع منال".

منال سلامة شاركت مؤخرًا في مسلسل "عائلة الحاج نعمان" الجزء الثاني، بطولة تيم حسن، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، ومن إخراج أحمد شفيق.