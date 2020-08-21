محمد عادل إمام يتضامن مع طالب كلية التربية الرياضية الذي تعرض للتنمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان محمد عادل إمام، عن تضامنه مع الشاب أحمد عمر، طالب كلية التربية الرياضية الذي تعرض للتنمر.

ونشر إمام، صورته عبر حسابه على تويتر، وعلق : "متضامن معاك، وكل الدعم ليك".

يذكر أن، واقعة تنمر جديدة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد اتهام شاب يدعى أحمد عمر، المسؤولين في كلية تربية رياضية، بالتنمر عليه وعدم قبول أوراقه في الكلية لوجود إصابة في وجهه.