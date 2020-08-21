محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
أعلن الفنان محمد عادل إمام، عن تضامنه مع الشاب أحمد عمر، طالب كلية التربية الرياضية الذي تعرض للتنمر.
ونشر إمام، صورته عبر حسابه على تويتر، وعلق : "متضامن معاك، وكل الدعم ليك".
يذكر أن، واقعة تنمر جديدة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد اتهام شاب يدعى أحمد عمر، المسؤولين في كلية تربية رياضية، بالتنمر عليه وعدم قبول أوراقه في الكلية لوجود إصابة في وجهه.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل إمام يتضامن مع طالب كلية التربية الرياضية الذي تعرض للتنمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.