بعد تعرضه للتنمر.. محمد رشاد يدعم الشاب أحمد عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الفنان محمد رشاد، الشاب أحمد عمر الذي تعرض للتنمر في كلية التربية الرياضية بسبب شكله.

ونشر محمد رشاد صورة للشاب أحمد عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" تقييم أي إنسان في أي مجال بأخلاقه وعمله مش بشكله، وأنا شايف أن أحمد عمر شاب زي الفل و مش ناقصه حاجة".

وأضاف رشاد :" وأنا على المستوى الشخصي أتمنى أقابله وأتصور معاه أحلى صورة، وياريت يحضر معايا تسجيل أغنيتي الجديدة في الأستوديو وأي حفل قريب لما الظروف تسمح بإقامة حفلات".

يذكر أن مي حلمي انفصلت مؤخرا عن زوجها المطرب محمد رشاد، حسب تأكيد الأخير، فيما قالت مي إنه لم يتم إخطارها رسميا.