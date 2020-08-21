صور| نجوم الفن في خطوبة ابنة مدحت العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل السيناريست مدحت العدل، الآن، بخطوبة ابنته، بحضور عدد من نجوم الفن.

ونشرت المذيعة بوسي شلبي صورًا من حفل الخطوبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وحضر حفل الخطوبة كل من الفنانة هالة صدقي، لبلبة، إلهام شاهين، ليلى علوي، يسرا، حسين فهمي، الإعلامية لميس الحديدي.

وعلقت المذيعة بوسي شلبي على الصور :"ألف مبروك للغالين هدى ومدحت العدل خطوبة ابنتهم".

كما علقت على صورة أخرى :"أحلى عروسة".