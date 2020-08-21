صور| نجوم الفن في خطوبة ابنة مدحت العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يحتفل السيناريست مدحت العدل، الآن، بخطوبة ابنته، بحضور عدد من نجوم الفن.
ونشرت المذيعة بوسي شلبي صورًا من حفل الخطوبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وحضر حفل الخطوبة كل من الفنانة هالة صدقي، لبلبة، إلهام شاهين، ليلى علوي، يسرا، حسين فهمي، الإعلامية لميس الحديدي.
وعلقت المذيعة بوسي شلبي على الصور :"ألف مبروك للغالين هدى ومدحت العدل خطوبة ابنتهم".
كما علقت على صورة أخرى :"أحلى عروسة".
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