محمد اسماعيل - القاهرة - نشر المطرب اللبناني رامي عياش صورة تجمعه بعائلته، عبر حسابه على إنستجرام.
وظهرت زوجته داليدا عياش، وعلى جسدها آثار الإصابات، التي تعرضت لها في انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف آلاف الضحايا.
وكانت داليا قد دخلت إلى المستشفى بعد تعرضها للإصابة، إذ كانت تتواجد بالقرب من موقع الانفجار، فيما تواجد زوجها المطرب اللبناني في المنزل.
وتم تداول فيديو وهي غارقة في الدماء داخل المستشفى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجه عياش الشكر للجميع بعد سؤالهم عن حالة زوجته.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لزوجة رامي عياش بعد إصابتها في انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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