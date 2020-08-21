أحمد الشامي يهنئ فتحي عبد الوهاب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الفنان أحمد الشامي على تهنئة الفنان فتحي عبد الوهاب بعيد ميلاده، الموافق اليوم 21 أغسطس. وكتب الشامي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"كل سنة وأنت طيب يا حبيبي". ويشارك الفنان أحمد شامي في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، محمود البزاوي، إدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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