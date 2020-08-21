القاهرة للمسرح التجريبي 2020 يكرم 8 من كبار نقاد المسرح

اعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د. علاء عبد العزيز سليمان، قائمة أسماء المكرمين في حفل الافتتاح المقرر اقامته الثلاثاء 1سبتمبر 2020.

القائمة تضم أكاديميين ومسرحيين كان لهم دور متميز في صناعة و إبداع، ودراسة الإبداع المغامر، والمغاير. والمغاير. وتصدر القائمة إسم الناقد والأكاديمي الراحل د.حسن عطية، عضو مجلس إدارة المهرجان، كما يكرم المهرجان إسم المخرج الراحل منصور محمد، وإسم أستاذ الإخراج والتمثيل المترجم الراحل د.سامي صلاح. Advertisements كما تضم قائمة المكرمين أيضا المخرج سامي طه، ومن لبنان المخرجة مايا زبيب، وهي كاتبة وممثلة ومخرجة فضلاً عن كونها من مؤسسي مسرح زقاق، ومن سويسرا المخرج "ميلو راو" المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، ومن فرنسا المخرج ومصمم السينوغرافيا "برونو ميسا"، وأخيرا .."نولو فاكيني" مخرج ومؤسس مسرح كانتا بيلي 2 الدانمارك .. إيطاليا.

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