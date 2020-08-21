Lucifer الشيطان يعود من جديد في الجزء الخامس من

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما والخيال Lucifer الشهير للنجم العالمي توم إليس، الحلقات الجديدة من الموسم الخامس اليوم، ليعود الشيطان من جديدة للأرض بعد انتهاء الموسم الأخير بعودته للجحيم من جديد.
ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الجديدمن المسلسل الشهير Lucifer الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد أن قررت الشركة المنتجة تمديد المسلسل لموسم سادس أخير يعرض العام المقبل عبر منصتها الشهيرة.
المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة،وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.
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