البرومو الرسمي ل كليب "أماكن السهر" يحتل صدارة اليوتيوب

احتل البرومو الرسمي لكليب أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، المركز الثالث في قائمة الترندات، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى. مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى. تقول كلمات الأغنية: Advertisements " دة جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه .. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر .. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين .. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين .. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل ". في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر .. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين .. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين .. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل ".

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