"الحساس" لحسين الجسمي تكسر حاجز ال 11 مليون مشاهدة



كسرت أغنية "الحسّاس"، ل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حاجز ال 11 ملايين مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

أغنية "الحسّاس"، لـ حسين الجسمي، من كلمات الشاعر أحمد الصانع، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل. Advertisements وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس .. في حُب يمحي حُب .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح وإتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن". لا بأس .. في حُب يمحي حُب .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح وإتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".

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