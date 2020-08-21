في أول بطولة مطلقة .. مي عمر تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"

بدأ فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" التصوير بعد تحضيرات دامت شهرين، والذي يعد البطولة الأولى المطلقة لـ الفنانة مي عمر في الدراما التليفزيونية، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج محمد عبد السلام.

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مسلسل "لؤلؤ" من تأليف الممثل محمد مهران، وهى التجربة التأليفيه الأولى له في عالم الداما التليفزيونية،

كما يشهد المسلسل تجربة إخراجية جديدة، حيث يدخل مخرج العمل محمد عبد السلام تجربته الأولى بعدما كان مساعداً للاخراج لفترة طويلة، كما يشهد المسلسل البطولة المطلقة الأولى ل مى عمر في الدراما، بعدما قدمت العديد من الأدوار المهمة والناجحة في الدراما طوال ال 10 سنوات الماضية.

مسلسل "لؤلؤ" إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، ليلى أحمد زاهر ، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.