فن ومشاهير

درة تنضم لنجوم حملة دعم لبنان

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اعلنت الفنانة درة انضمامها لحملة دعم متضررى انفجار مرفأ بيروت، التى أطلقها المصمم اللبنانى العالمى زهير مراد.

 

وكتبت "درة" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر": "أنا انضم إلى

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زهير مراد بريفت فى مساعدة أهل بيروت، لقد فقدوا الكثير فى هذه المأساة، 100٪ من أرباح هذا القميص المحدود ستدعم جهود الإغاثة التى يقوم بها الصليب الأحمر اللبنانى وأوفر جوى الموجودين على الأرض فى بيروت".

 

يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة النجم خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون .

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