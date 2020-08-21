اعلنت الفنانة درة انضمامها لحملة دعم متضررى انفجار مرفأ بيروت، التى أطلقها المصمم اللبنانى العالمى زهير مراد.
وكتبت "درة" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر": "أنا انضم إلى
يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة النجم خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون .
كانت هذه تفاصيل خبر درة تنضم لنجوم حملة دعم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.