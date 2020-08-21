انطلاقة سلبية كروياً للدوري الفرنسي وإيجابية بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 27 دقيقة

جاءت انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم سلبية بتعادل بوردو مع ضيفه نانت 0-0، في افتتاح المرحلة الأولى، فيما خيمت الإيجابية على نتائج اختبارات فيروس كورونا، لا سيما في صفوف مرسيليا الذي كان من المفترض أن يعطي شارة انطلاق “ليغ 1”.

وبعد غياب عن الملاعب لفترة 5 أشهر منذ أن توقف الموسم المنصرم في آذار الماضي بسبب تفشي “كوفيد-19” الذي أدى في نهاية المطاف الى إلغاء ما تبقي من الدوري واحتفاظ باريس سان جيرمان باللقب، عاود “ليغ 1” نشاطه الجمعة وسط بروتوكول صحي صارم وحضور جماهيري محصور بخمسة آلاف متفرج كحد أقصى.

وكان من المفترض أن يفتتح مرسيليا الموسم الجديد الجمعة بلقاء سانت إتيان، لكن المباراة أرجئت بعدما تبين إصابة أربعة من لاعبي الأول بفيروس كورونا، ما جعلت رابطة الدوري تقدم موعد مباراة بوردو ونانت من السبت الى الجمعة.

وقد انتهى “دربي الأتلانتيك” سلبيا في لقاء أكمله بوردو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20 بعد طرد لاعب الوسط مهدي زرقان في أول اختبار له مع مدربه الجديد جان لوي غاسيه، الذي خلف البرتغالي جواو سوزا المقال من منصبه قبل 11 يوما.

وبعد الإعلان هذا الأسبوع عن أربع حالات إيجابية في صفوفه، أكد مرسيليا الجمعة اكتشاف حالة خامسة في صفوفه بعد الاختبارات الإضافية التي خضع لها لاعبوه والطواقم العاملة فيه، وذلك بحسب ما أفاد متحدث باسمه وكالة “فرانس برس”.

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وبحسب البروتوكول الطبي للرابطة، يعتبر الفيروس “منتشرا” داخل النادي عندما يكون لديه أكثر من ثلاثة لاعبين أو عاملين في الطواقم (انطلاقا من 4) معزولين لثمانية أيام، ما يحتم التوقف لسبعة أيام عن التمارين الجماعية.

ولم يكشف النادي المتوسطي عن أسماء اللاعبين الخمسة المصابين، لكنه أشار الى أنه لا تظهر عليهم العوارض.

ويخضع اللاعبون المصابون للعزلة المنزلية، وبما أن المباراة المقبلة للفريق مقررة الأحد المقبل في 30 آب الجاري ضد بريست، منح جميع اللاعبين والطواقم والعاملين يومي راحة السبت والأحد قبل معاودة التمارين الاثنين.

وأكد مرسيليا أن جميع اللاعبين والطواقم يخضعون لاختبارات منتظمة تماشيا مع بروتوكول رابطة الدوري التي قد تجد نفسها مضطرة الى إرجاء مباراة ثانية مقررة الأحد في المرحلة الافتتاحية بين نيم وبريست، بعد اكتشاف إصابة 4 لاعبين من الأول بفيروس “كوفيد-19” الذي تسبب بانهاء الموسم المنصرم بشكل مبكر (بعد 28 مرحلة من أصل 38) وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وفي وقت لاحق الجمعة، أعلن بريست بدوره عن حالة إيجابية في صفوفه تعود للاعب وضع في الحجر من دون الكشف عن اسمه، لكن الاختبارات التي أجريت الخميس على جميع اللاعبين والطواقم العاملة في الفريق لم تظهر أي اصابات أخرى بحسب ما أكد النادي في بيان.